Суд взыскал с Навального и Соболь 8 миллионов рублей по иску МВД

https://static.news.ru/photo/93d0c080-bd15-11ea-abf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Главного управления МВД РФ по мегаполису к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову.

Инстанция взыскала с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции столицы из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, прошедшей 3 августа 2019 года. Согласно вердикту, ответчики организовали данное протестное шествие, из-за чего силовики привлекли 3026 сотрудников ГУ МВД мегаполиса. В общей сложности было задействовано 5326 сотрудников и 3801 единица транспорта, пишет ТАСС.

Я, конечно, рассматриваю это как месть мне и моим соратникам по демократической оппозиции, за то, что мы отстаивали права москвичей прошлым летом, — цитирует РБК Любовь Соболь.

По её словам, участники митингов требовали проведения честных выборов, а также допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Соболь также заявила за намерении оспорить решение суда.

На сайте инстанции также говорится , что судья частично удовлетворил второй иск полиции Москвы к основателю ФБК — Алексею Навальному. Среди ответчиков также фигурируют Владимир Милов, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьёв и координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, с политиков взыскали 3,343 млн рублей. Общая сумма исков превысила 8 млн рублей. МВД обратилось в суд с двумя исками в сентябре 2019 года.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В итоге фигурантами «московского дела» стали 30 человек. Из них в отношении девяти уголовное преследование было прекращено. Ещё пять получили наказания, не связанные с лишением свободы, трое бежали за границу. Девять других приговорили к реальным срокам лишения свободы: от одного года до пяти лет колонии.

В декабре 2019-го Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении иска ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы. Бюджетное учреждение хочет возместить убытки из-за простоя транспорта и повреждений, причинённых участниками мероприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что АНО «ТВ-Новости», которое является юридическим владельцем Russia Today, намерено в судебном порядке взыскать по 500 тысяч рублей компенсации с оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь, а также с редакции издания Znak.com. Причиной недовольства руководства медиаресурса стали обвинения в накрутках просмотров сюжетов телеканала в YouTube.

Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил несколько материалов, обвинив государственный телеканал в технической накрутке и покупке комментариев — в том числе через порносайты.