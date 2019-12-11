https://static.news.ru/photo/2145fffe-1c1f-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении иска ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы. Бюджетное учреждение хочет возместить убытки из-за простоя транспорта и повреждений, причинённых участниками мероприятия.

Первоначально решение в пользу организации вынес Коптевский районный суд Москвы. 1 октября инстанция частично удовлетворила исковые требования к Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьёву, Олегу Степанову, Илье Яшину о взыскании 3 млн 402 тысяч рублей. При этом в удовлетворении исковых требований к Георгию Албурову отказано.

Согласно заявлениям истца, учреждение понесло убытки из-за того, что предоставляло правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог, проводило дополнительную уборку из-за большого количества людей, а также из-за повреждения газона.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, писал NEWS.ru. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В итоге фигурантами «московского дела» стали 30 человек. Из них в отношении девяти уголовное преследование было прекращено. Ещё пять получили наказания, не связанные с лишением свободы, трое бежали за границу. Девять других приговорили к реальным срокам лишения свободы: от одного года до пяти лет колонии.