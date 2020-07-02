RT попытается отсудить у Навального и его сторонников 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/079ebe32-bd0b-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АНО «ТВ-Новости», которое является юридическим владельцем Russia Today, намерено в судебном порядке взыскать по 500 тысяч рублей компенсации с оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь, а также с редакции издания Znak.com. Причиной недовольства руководства медиаресурса стали обвинения в накрутках просмотров сюжетов телеканала в YouTube.

Ранее созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил несколько материалов, обвинив государственный телеканал в технической накрутке и покупке комментариев — в том числе через порносайты.

Скандал начался с расследования Соболь о главном редакторе RT Маргарите Симоньян, которое вышло в начале апреля. В ролике было указано на неравномерный прирост просмотров нескольких видео в интернет-каналах разных подразделений RT, а также на небольшое для миллионных просмотров число комментариев под роликами. При этом часть таких реплик вообще не относилась к содержанию видео или вовсе содержала бессмысленный набор букв и символов.

Навальный в своём блоге и Znak.com впоследствии рассказали о сделанных Соболь выводах.

От всех трёх оппонентов RT потребовал запретить распространение оспариваемой информации на территории России, а после того как выиграет процесс, опубликовать решение суда о признании информации недостоверной.

Как следует из искового заявления, выдержки из которого приводит Znak.com, Russia Today просит суд, чтобы тот обязал Соболь опровергнуть утверждения о том, что «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина» и что «фантастические бюджеты уходят в карман». Телеканал также не согласен с заявлениями о «фальсификации и покупке комментариев», а также о том, что создаваемый журналистами контент «не смотрит практически никто» и что RT использует «чудовищную накрутку», в том числе «через порносайты». К последнему выводу Соболь пришла, отыскав под роликами телеканала комментарии со словами «xxx video».

Телеканал Russia Today является ведущим новостным каналом с еженедельным охватом зрительской аудитории около 100 млн человек в 47 странах мира. Маргарита Симоновна Симоньян — профессиональный журналист, медиаменеджер, удостоенная государственных наград, в частности за свою журналистскую деятельность, с момента основания телеканала в 2005 году является его главным редактором, — сказано в иске.

О намерении RT судиться с оппозиционерами стало известно в начале июня. Однако поначалу, как писал NEWS.ru, суд оставил исковое заявление без движения. Ответчик в лице редакции Znak.com был указан в нём некорректно.

После исправления недочётов иск был принят к производству. Первое заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 15 сентября.