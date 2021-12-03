Суд впервые раскрыл выручку Booking.com в России

Арбитражный суд Москвы впервые раскрыл данные о выручке сервиса по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в России. Как оказалось, за 2018 год его создатели заработали 11,3 млрд рублей. Это стало известно из решения суда по процессу между сервисом и Федеральной антимонопольной службой, пишет РБК.

Служба оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей в рамках разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке. Данные о доходах сервис предоставил самостоятельно. Они были необходимы для того, чтобы ФАС смогла рассчитать размер штрафа.

После этого Booking.com попытался оспорить вынесенное ему предписание, однако суд встал на сторону ФАС. При этом, несмотря на то что изначально сервис был создан в Нидерландах, у него есть собственное юридическое лицо в России — ООО «Букинг.ком Русиа». Однако в документах указывается, что оно осуществляет только маркетинговые услуги и оказывает поддержку зарубежному офису компании.

В 2018 года выручка этого юридического лица составила 737,6 млн рублей. Основной доход от работы в России получает нидерландское, головное отделение компании.

Ранее сообщалось, что компания Booking.com сопротивляется предписанию ФАС устранить так называемый паритет цен. В компании уже назвали решение Федеральной антимонопольной службы несправедливым.