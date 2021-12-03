Суд впервые раскрыл выручку Booking.com в России

Арбитражный суд Москвы впервые раскрыл данные о выручке сервиса по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в России. Как оказалось, за 2018 год его создатели заработали 11,3 млрд рублей. Это стало известно из решения суда по процессу между сервисом и Федеральной антимонопольной службой, пишет РБК.
Служба
После этого Booking.com попытался оспорить вынесенное ему предписание, однако суд встал на сторону ФАС. При этом, несмотря на то что изначально сервис был создан в Нидерландах, у него есть собственное юридическое лицо в России — ООО «Букинг.ком Русиа». Однако в документах указывается, что оно осуществляет только маркетинговые услуги и оказывает поддержку зарубежному офису компании.
В 2018 года выручка этого юридического лица составила 737,6 млн рублей. Основной доход от работы в России получает нидерландское, головное отделение компании.
Ранее сообщалось, что компания Booking.com сопротивляется предписанию ФАС устранить так называемый паритет цен. В компании уже назвали решение Федеральной антимонопольной службы несправедливым.