В Booking удивились угрозе ФАС отсудить у них 1,3 млрд рублей

Компания Booking.com сопротивляется предписанию ФАС устранить так называемый паритет цен. В компании уже назвали решение Федеральной антимонопольной службы несправедливым. Об этом сообщает РБК.

Гендиректор Booking.com в России Алексей Матушкин назвал требование ФАС не отвечающим интересам путешественника. По его словам, ценность платформы заключается в предоставлении пользователям возможности искать и сравнивать все предложения в одном месте. В случае если бы Booking.com не предлагала конкурентоспособные цены, то потребителям пришлось бы переплачивать при размещении в отелях. В свою очередь небольшие объекты лишились безопасного и эффективного канала продаж.

Положения о паритете цен необходимы для того, чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на Booking.com и мотивировать клиентов бронировать номера напрямую, — заявил Матушкин.

Ранее ФАС оштрафовала агрегатор на 1,3 млрд рублей и пообещала подать на компанию в суд, если та не выплатит их. В антимонопольном ведомстве считают, что сервис навязывает отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.