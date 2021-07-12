В Booking удивились угрозе ФАС отсудить у них 1,3 млрд рублей

Компания Booking.com сопротивляется предписанию ФАС устранить так называемый паритет цен. В компании уже назвали решение Федеральной антимонопольной службы несправедливым. Об этом сообщает РБК.
Гендиректор Booking.com в России Алексей Матушкин
Положения о паритете цен необходимы для того, чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на Booking.com и мотивировать клиентов бронировать номера напрямую, — заявил Матушкин.
Ранее ФАС оштрафовала агрегатор на 1,3 млрд рублей и пообещала подать на компанию в суд, если та не выплатит их. В антимонопольном ведомстве считают, что сервис навязывает отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.