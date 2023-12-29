«Суд справился блестяще»: юрист допустил законность выселения семьи в Сочи Юрист Хаминский допустил, что выселение семьи из дома в Сочи было законным

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Юрист Александр Хаминский допустил в разговоре с NEWS.ru, что семью из поселка Дагомыс могли выселить из частного дома на законном основании. По его мнению, два с половиной года назад предыдущие владельцы были точно так же выселены из спорного дома. Сославшись на вердикт инстанции, он предположил, что их право на владение недвижимостью было восстановлено по решению суда.

Хаминский высказал мнение, что суд «блестяще справился с задачей» и признал все сделки по отчуждению недвижимости ничтожными. По его словам, истец обратилась в риелторское агентство с просьбой предоставить заем под залог недвижимости. Хаминский предположил, что ей была выдана сумма, в три раза меньшая, чем стоит сам дом, однако ее уговорили оформить заем через подписание договора купли-продажи. Хаминский предположил, что таким образом домовладение перешло в собственность одной из ответчиц, семью которой выселили в декабре по решению суда.

Теперь же право истицы на жилье восстановлено, но она должна будет выплатить сумму займа, который ей был предоставлен. Судя по всему, такими средствами она не располагает, поэтому участникам процесса предстоит еще не одно судебное разбирательство, — высказал мнение юрист.

Как сообщалось ранее, семья забаррикадировалась в доме в поселке Дагомыс, утверждая, что старается отстоять свое право на купленное жилье. Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал сотрудников ФСБ разобраться в ситуации, если опубликованная в Сети информация о случившемся подтвердится.