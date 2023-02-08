Оппозиционеру Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках и госизмене Оппозиционеру Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках и госизмене до 12 марта

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Кара-Мурза

Басманный суд Москвы продлил до 12 марта срок ареста оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемому в госизмене и распространении фейков о российской армии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 марта, — сказала собеседница агентства.

Ранее Кара-Мурза в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ на Украине. В дальнейшем в отношении оппозиционера возбудили еще одно дело — о работе в иностранной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.

Также Кара-Мурзу обвиняют по статье УК «Госизмена» в связи с выступлениями на Ассамблее ООН, Хельсинском комитете в Осло и в США. Политику может грозить до 20 лет лишения свободы. Все три дела объединены в одно, расследованием занимается Следственный комитет.