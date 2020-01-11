https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Менделеевский районный суд Татарстана признал президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также председателя правительства Дмитрия Медведева и главу корпорации «Роснефть» Игоря Сечина социальной группой. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Суд рассматривал административное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении местного жителя Радислава Федорова. Мужчина был признан виновным из-за публикации двух видеороликов в социальной сети «ВКонтакте» и оштрафован на 10 тысяч рублей.

Анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определённой социальной группе — представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина, — приводит Чиков в Telegram решение суда.

Он уточнил, что апелляционная жалоба уже подана. Верховный суд Татарстана рассмотрит её 15 января.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова внесла дополнения в кодекс этики и служебного поведения госслужащих. Чиновникам, в частности, не рекомендуется публиковать и поддерживать в соцсетях материалы, критикующие органы власти и конституционный строй.