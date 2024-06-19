Суд поставил точку в вопросе о законности иноагентского штрафа оперной диве Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф в 30 тысяч рублей певице Максаковой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Максакова

Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный певице Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ноябре 2023 года, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. Артистку оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях.

Оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения, — говорится в картотеке.

Минюст признал оперную певицу иностранным агентом в мае 2023 года. По данным ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

Максакова получила два иноагентских штрафа: первый на 30 тысяч рублей, второй — на 40 тысяч. Оба были назначены артистке в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей журналисту Матвею Ганапольскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ему назначили в сентябре 2023 года. Причиной штрафа также стало отсутствие плашки иностранного агента в материалах.