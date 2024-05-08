Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф известному российскому журналисту Мосгорсуд утвердил иноагентский штраф в 30 тысяч рублей журналисту Ганапольскому

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Матвей Ганапольский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Мосгорсуд утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей журналисту Матвею Ганапольскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ему назначили в сентябре 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Причиной штрафа стало отсутствие плашки иностранного агента в материалах.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения, — сказала собеседница агентства.

Штраф, который пытался обжаловать Ганапольский, был выписан в сентябре 2023 года. После этого его также штрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности иноагента в уполномоченный орган и на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в материалах.

Минюст включил Ганапольского в реестр физлиц-иноагентов в апреле 2022 года. В последние годы он работает на Украине, гражданство этой страны имеет с 2016 года. Прежде он сотрудничал с рядом российских изданий.

Басманный суд Москвы ранее арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма сроком на два месяца, сообщил ее сын журналист Василий Полонский. По его словам, она пробудет под стражей вплоть до 6 июля. Как пояснял адвокат обвиняемой, речь идет о двух публикациях, датированных 2018 и 2021 годами.

До этого суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого по делу о создании террористического общества и финансировании деятельности террористического характера. Его адвокат отказался давать какие-либо комментарии по позиции суда.