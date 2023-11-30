Максакову оштрафовали за неуказание статуса иноагента в соцсетях Суд в Москве оштрафовал на 40 тысяч рублей певицу Максакову

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Максакова

Пресненский суд в Москве оштрафовал на 40 тысяч рублей оперную певицу Марию Максакову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях, передает ТАСС. Ранее инстанция уже штрафовала певицу на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение

Суд признал виновной Максакову-Игенбергс М. П. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей, — сказали в суде.

В мае 2023 года Минюст признал оперную певицу иностранным агентом. По данным ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

В октябре 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Максаковой грозят обвинения в содействии терроризму и публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Статья грозила певице из-за интервью, вышедшего в латвийских СМИ, в котором она попросила западных союзников дать Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS. В интервью Максакова также пожелала ВСУ победы по итогам конфликта. Наказание за содействие терроризму предполагает до 15 лет заключения.