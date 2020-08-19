Суд по делу Ефремова продолжится 20 августа

https://static.news.ru/photo/210e8e6a-e24a-11ea-a54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский районный суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела артиста Михаила Ефремова 20 августа.

Заседание суда продолжится в 12:30 мск 20 августа, — заявила судья Елена Абрамова.

Как передаёт ТАСС, она надеется , что сторона защиты закончит предоставлять доказательства.

19 августа во время заседания судья сделала актеру замечание. Ефремов вступил в перепалку с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы родственников погибшего. Причиной стали высказывания автомобильного эксперта, которого пригласил защитник актёра Эльман Пашаев.

Специалист заявил, что Ефремова могли ослепить лазером, управление автомобилем могли перехватить хакеры, на месте ДТП могли быть «энергетические дыры и грозовые сгустки».

Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце 8 июня. Он выехал на встречную полосу, где протаранил фургон службы доставки. Его водитель Сергей Захаров умер в реанимации. В момент аварии Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Это показала экспертиза. Актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

NEWS.ru писал, что коллега Ефремова Никита Высоцкий назвал актёра «очень хорошим и верующим человеком». Он подчеркнул, что подсудимый является ответственным отцом.