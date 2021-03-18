В Москве суд арестовал следователя и адвоката по делу о взяточничестве

https://static.news.ru/photo/67e62168-87fe-11eb-bf4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении следователя столичного главка МВД Дениса Иванова и адвоката Татьяны Пермининой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.

Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Дениса Михайловича сроком до 17 мая 2021 года, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Уточняется, что Иванов работал старшим следователем по особо важным делам 13-го отдела следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Ему уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения в отношении Пермининой избрана на такой же срок, она обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщал NEWS.ru, Иванов и Перминина были задержаны за вымогательство взятки в размере 5 млн рублей. Они обещали прекратить уголовное дело в отношении руководства ООО «Своя аптека» о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.