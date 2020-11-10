Суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании в Уфе

https://static.news.ru/photo/81c3e4cc-2367-11eb-a72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кассационный суд в Башкирии отменил оправдательный приговор по делу о групповом изнасиловании полицейскими дознавательницы в Уфе в 2018 году.

Три высокопоставленных сотрудника полиции снова стали обвиняемыми. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца. Как пишет ТАСС, в этот срок дело будет находиться на пересмотре в Верховном суде Башкирии.

По версии следствия, обвиняемые в октябре 2018 года напали на свою коллегу, 23-летнюю дознавательницу, и изнасиловали её. Было возбуждено уголовное дело. Все трое уволены из полиции.

Верховный суд Башкирии 3 июня оправдал двух бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Павла Яромчука и смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Башкирии 26 августа обжаловала оправдательный приговор.