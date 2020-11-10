Суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании в Уфе

Кассационный суд в Башкирии отменил оправдательный приговор по делу о групповом изнасиловании полицейскими дознавательницы в Уфе в 2018 году.
Три высокопоставленных сотрудника полиции снова стали обвиняемыми. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца. Как
По версии следствия, обвиняемые в октябре 2018 года напали на свою коллегу, 23-летнюю дознавательницу, и изнасиловали её. Было возбуждено уголовное дело. Все трое уволены из полиции.
Верховный суд Башкирии 3 июня оправдал двух бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Павла Яромчука и смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука.
Как писал NEWS.ru, прокуратура Башкирии 26 августа обжаловала оправдательный приговор.