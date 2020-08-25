Приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе обжаловали

https://static.news.ru/photo/344ce70a-e782-11ea-97d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кировский районный суд Уфы получил кассационное представление от прокуратуры Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими сотрудниками полиции в Уфе. Двух фигурантов оправдали, а третьему смягчили приговор в Верховным суде субъекта.

В суд поступило кассационное представление от прокуратуры региона, в котором ведомство просит отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку, и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе, — пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Башкирская прокуратура подтвердила обжалование надзорным ведомством приговора фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы тремя мужчинами.

Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Позже Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, — Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Также суд смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука.

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