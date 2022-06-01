Суд конфисковал у экс-главы МВД Коми таунхаус после крупной взятки Суд конфисковал у экс-главы МВД Коми таунхаус и участок земли, купленные на взятку

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Таунхаус и земельный участок, купленные бывшим главой МВД Коми Виктором Половниковым на неподтверждённые доходы, обращены в доход государства. Такое решение принял Сыктывкарский городской суд по иску прокурора республики, сообщает Lenta.ru.

Издание отмечает, что Половникова осудили в октябре 2021 года за получение взятки в 14 млн рублей. Ему назначили девять лет лишения свободы и лишили звания генерал-майора полиции.

В приговоре говорилось, что за четыре года до этого Половников легализовал полученное вознаграждение. Им были куплены в Сыктывкаре за восемь миллионов рублей земельный участок и таунхаус площадью 154,4 квадратных метра. За ремонт и мебель для него Половников заплатил ещё 10 млн рублей. Недвижимость он оформил на кузину супруги.

Потраченные на недвижимость средства бывший глава МВД Коми объяснял тем, что якобы взял в долг деньги у знакомых бизнесменов. В ходе проверки прокуратуры его слова не подтвердились.

Ранее стало известно, что 28 мая Хамовнический суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, обратив в доход государства $750 млн основателей группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как уточнили в суде, в отношении имущества на эту сумму не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы.