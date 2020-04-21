Суд арестовал пятерых участников митинга во Владикавказе

Пять человек получили административные аресты за участие в митинге, прошедшем во Владикавказе.
Срок заключения составил от трёх до 15 суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции. Это зависит от тяжести совершённого деяния,
Как писал NEWS.ru, митинг проходил в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требовали отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступали против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.
На мероприятии задержали 69 человек. Власти обещали, что всех задержанных отпустят.
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