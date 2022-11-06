Суд арестовал директора фирмы «Империя» Беленогову из-за пожара в Костроме Суд на 2 месяца арестовал директора фирмы «Империя» Беленогову из-за инцидента в клубе «Полигон»

Фото: Светлана Сергеева/ТАСС

Наталья Беленогова

Суд в Костроме арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон», передает ТАСС. Как пишет агентство, Беленогова подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января, — такую мере пресечения огласила судья.

Ранее депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, который является собственником здания сгоревшего ночного клуба «Полигон», дал показания, заявив, что все помещения сдавал в аренду и никак не связан с деятельностью фирмы «Империя», организовавшей работу заведения.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.

По данным СМИ, он недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Мужчина признал вину. По версии следователей, подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы, из-за чего пламя распространилось за считанные минуты.