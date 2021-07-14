Суд арестовал 42 участника массовой драки в Москве

Кузьминский суд Москвы арестовал 42 участников массовой драки мигрантов в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суд поступили 42 протокола в отношении задержанных <...>, им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 12 июля у станции метро «Кузьминки». В драке принимали участие свыше 100 выходцев из Киргизии и Таджикистана. Во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей. В результате столкновения серьёзно пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь.

Полиция задержала участников драки. В МВД заявили, что их выдворят за пределы России с наложением административного штрафа, а некоторым запретят въезд в РФ в дальнейшем.

Произошедшее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что в России сейчас не фиксируется особых межнациональных проблем, за исключением бытовых конфликтов.