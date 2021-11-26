Суд арестовал бывшего начальника тюремной больницы Саратова

Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулёзной больницы № 1 УФСИН (ОТБ-1) в Саратовской области Павла Гаценко по обвинению в организации сексуального насилия над заключёнными. Гаценко будет находиться под стражей до 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно, — заявили в пресс-службе.

Павел Гаценко и его подчинённый, бывший начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев, обвиняются по ч. 3 ст. 33 и п.«а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц». За это им грозит до 10 лет лишения свободы. Об аресте обоих фигурантов попросил Следственный комитет.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

Правозащитники сообщили , что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. По их словам, пыткам подвергались заключённые, не желающие сотрудничать с администрацией. Эти издевательства курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.

Видео с фактами изнасилований передавали руководству ОТБ-1, после чего оперативники ФСИН и ФСБ вербовали изнасилованных и использовали их в качестве негласных агентов либо унижали их, разглашая факт изнасилования и понижая человека до самого низкого статуса в тюремной среде.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.