Студентку РГГУ отчислят после нападения с кувалдой на одногруппницу РГГУ: студентка четвертого курса напала на одногруппницу из-за ревности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напавшую на одногруппницу с кувалдой студентку Российского государственного гуманитарного университета отчисляют из вуза за грубое нарушение правил, сообщили NEWS.ru в пресс-службе РГГУ. Отмечается, что пострадавшая девушка получила незначительные травмы.

Данный случай произошел 26 февраля. Студентка четвертого курса напала на свою одногруппницу из-за ревности к одногруппнику. В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ. У пострадавшей девушки травма легкой степени тяжести, — заявили в университете.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве студентка РГГУ напала с кувалдой на одногруппницу. По его данным, девушки не поделили парня, который встречался с ними одновременно. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам и написала заявление в полицию.

Как выяснил канал, подруги внезапно узнали, что обе уже почти год встречаются с одним и тем же парнем по имени Рома. За день до нападения он рассказал девушкам, что устал от любовного треугольника, остается с Ульяной и расстается с Виолеттой. Обиженная девушка ушла, пообещав отомстить.

До этого студентка из Москвы попала в больницу после квеста с пытками. 19-летняя девушка рассказала, что по сюжету игры Last way, где она участвовала с друзьями, ее привязывали к столу. После этого у нее заболел живот, а на следующий день ей сделали операцию и нашли мезаденит (воспаление и нагноение лимфоузлов). Теперь она переживает, что от рук актеров на квестах могут пострадать и другие люди.