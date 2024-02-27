Студентка ударила кувалдой одногруппницу из-за общего «краша» Студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете РГГУ в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве студентка РГГУ напала с кувалдой на одногруппницу, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, девушки не поделили парня, который встречался с ними одновременно. Пострадавшая отделалась небольшим рассечением на голове и написала заявление в полицию.

Как выяснил канал, подруги учатся на четвертом курсе, и внезапно узнали, что обе уже почти год встречаются с одним и тем же парнем по имени Рома. За день до нападения он рассказал девушкам, что устал от любовного треугольника, остается с Ульяной и расстается с Виолеттой. Обиженная девушка ушла, пообещав отомстить.

По информации SHOT, на следующий день студентка пронесла в универ полуторакилограммовую кувалду, зашла за Ульяной в туалет и нанесла ей удар по голове. Раненой девушке удалось убежать, прибывшие медики зашили рану на лбу и отправили домой.

Ранее стало известно, что студентка из Москвы попала в больницу после квеста с пытками. 19-летняя девушка рассказала, что по сюжету игры Last way, где она участвовала с друзьями, ее привязывали к столу. После этого у нее заболел живот, а на следующий день ей сделали операцию и нашли мезаденит (воспаление и нагноение лимфоузлов). Теперь она переживает, что от рук актеров на квестах могут пострадать и другие люди.