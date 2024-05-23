Студент поспорил с преподавателем о Сталине и теперь пойдет в армию Baza: студента отчислили из РГСУ после спора о сталинских репрессиях

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Студента отчислили из Российского государственного социального университета после спора с преподавателем о сталинских репрессиях, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, преподаватель утверждал, что репрессии не являлись весомым преступлением и их, как таковых, не было. Молодой человек с этим не согласился и вступил в дискуссию, в итоге преподаватель выгнал его из аудитории.

Как пишет канал, позже студента вызвали на разговор с замдекана, на совете приняли решение выселить его из общежития, а позже и отчислить из учебного заведения за «большое количество прогулов». На следующий день после этого, пока молодой человек еще не успел съехать с общежития, к нему в комнату пришли полицейские и сотрудники военкомата. Утверждается, что его увезли в военный комиссариат, так как отсрочка больше не действует.

В октябре прошлого года в Тверской области установили бюст Иосифа Сталина на территории мемориала «Медное», посвященного жертвам репрессий. Руководитель комплекса Александр Чуносов назвал размещение памятника логичным решением. Он считает этот бюст отражением эпохи. Помимо Сталина, на территории мемориала также присутствуют изваяния Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина и Якова Свердлова. Некоторые пользователи соцсетей назвали экспозицию «пантеоном палачей и убийц».