Бюст Сталина установили в мемориале жертвам репрессий под Тверью

Фото: Global Look Press

Иосиф Сталин

В Тверской области установили бюст Иосифа Сталина на территории мемориала «Медное», посвященного жертвам репрессий. Руководитель комплекса Александр Чуносов в ходе беседы с изданием «Подъем» назвал размещение памятника логичным решением.

Помимо Сталина, на территории мемориала также присутствуют изваяния Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина и Якова Свердлова. Некоторые пользователи соцсетей назвали экспозицию «пантеоном палачей и убийц». Чуносов пояснил, что эти памятники — отражение эпохи, прославлять Сталина и других государственных деятелей никто не собирается.

Первым идет Киров, с убийства которого начались массовые репрессии. Потом Сталин, потом уже все остальные. Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую-то? Все логично, все понятно. <...> Если наш мемориальный комплекс посвящен времени массовых репрессий — что, люди сами себя репрессировали? — сказал он.

Директор комплекса добавил, что портрет Сталина уже многие годы присутствует в основной экспозиции в зале под названием «Постановить и расстрелять». По его словам, вопросов по этому поводу ни у кого не возникало.

В середине августа памятник Сталину был открыт в городе Великие Луки, на территории опытного завода «МИКРОН». Высота монумента составляет восемь метров, его автором является скульптор Михаил Красильников.