Строительный эксперт назвал лучшие материалы для отделки лоджии или балкона Строительный эксперт Васильев: лоджию или балкон лучше отделывать декоративным камнем, вагонкой или плиткой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лучшими и самыми долговечными материалами для чистовой отделки внутри балконов и лоджий являются декоративные камень или штукатурка, плитка, деревянная или пластиковая вагонка, ПВХ панели или древесные плиты, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что если владельцы квартиры живут на солнечной стороне дома, то не стоит покупать панели с рисунком, так как за пару-тройку сезонов изображение начнет выгорать.

Для чистовой отделки внутри балконов и лоджий лучшими и самыми долговечными материалами являются: декоративный камень, плитка, декоративная штукатурка, при условии правильной обработки и эксплуатации — деревянная и пластиковая вагонка, ПВХ панели, древесные плиты. Если на лоджии нет штор и отсутствуют жалюзи, а лоджия выходит на солнечную сторону, то лучше не берите панели с рисунком, так как за пару-тройку сезонов рисунок местами начнет выгорать, — добавил собеседник.

По его словам, перед отделкой лоджии лучше утеплить ее пол, потолок и стены и обязательно заделать все щели. Он подчеркнул, что для утепления стоит использовать экологичную базальтовую минеральную вату.

После утепления можно сделать на балконе или лоджии теплый пол с теплорегулятором. Все деревянные детали нужно обрабатывать антисептиками и составами с гидрозащитными свойствами. Не используйте фанеру и гипсокартон: из-за влаги фанеру коробит, а даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет форму и начинает разводить грибок. Кроме того, гипсокартон не выдержит начесных шкафов и полок, — отметил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, что альтернативой плитке в ванной и туалете могут стать пластиковые стеновые панели, так как их удобно крепить и они долговечны и недороги. Кроме того, панелями легко скрыть коммуникации и не нужно идеально выравнивать стены. В то же время нельзя допустить ошибок в монтаже, иначе между панелями могут возникнуть щели, кроме того, панели легко могут треснуть при давлении или при любом другом механическом воздействии. Еще одной альтернативой обычному кафелю может послужить виниловый плиточный пол.