«Страдают и гибнут»: зоозащитница о запрете продавать животных в магазинах

В большинстве развитых стран существует запрет на продажу животных в зоомагазинах, а птичьи рынки — это российский «местный колорит», рассказала NEWS.ru президент благотворительного фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина. Она поддержала внесённый в Госдуму законопроект о запрете продавать питомцев в этих учреждениях.

В зоомагазинах, где животное сидит в довольно тесных условиях, за ним ухаживает персонал, который не специализируется на данном конкретном животном. Как правило, в зоомагазинах нет ветеринара ни в штате, ни по договору. Животные часто страдают и гибнут, — подчеркнула она.

По её словам, в основном в зоомагазинах животных покупают не желающие завести породистого питомца, а люди, которым «тяжело и невыносимо видеть страдание животных в этих тесных стеклянных коробках». В результате они только поощряют предпринимателей покупать новых зверей, создавая спрос.

Во всех цивилизованных странах породистые чистокровные животные продаются в питомниках. Они там содержатся с родителями, если мы говорим о щенятах и котятах. У людей есть возможность приехать и оценить психику и экстерьер родителей, они не страдают от инфекций, а заводчики стараются лечить, прививки делать — как-то заботиться, — отметила зоозащитница.

Она оценила законопроект как достаточно прогрессивный. Однако эксперт отметила, что недавно были приняты два документа, которые ставят под сомнение перспективу этой инициативы на принятие.

Первый — новый ГОСТ, который устанавливает требования по содержанию животных в зоомагазинах. До этого вообще такого ГОСТа не было. Второй документ — обновлённые правительством правила продажи животных и растений. Поскольку эти документы были приняты совсем недавно, у меня большие сомнения, что этот законопроект пройдёт, будет здорово, — добавила она.

Комагина добавила, что уже сейчас порядочные заводчики животных не сдают свой помёт в зоомагазины.

26 июля председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что внёс в парламент законопроект о запрете на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении. Автор проекта отметил, что животных в магазинах и на рынках держат «в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, но сообщила о необходимости доработать её, передаёт ТАСС.

Ранее Бурматов рассказал, что Госдума разработала законопроект об административной ответственности за жестокое обращение с животными или их утерю во время перевозки в самолётах и другом транспорте. По его словам, пассажиры не могут быть уверены в безопасности питомцев. При этом в случае жестокого обращения с животными возбудить уголовное дело чаще всего не выйдет, максимум можно рассчитывать на увольнение сотрудника. При потере животного хозяин может получить только компенсацию.