Россиянам рассказали о негативных последствиях отбеливания зубов

Челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в беседе с NEWS.ru рассказал, что популярная у многих пациентов процедура отбеливания зубов может быть вредна и опасна. Специалист объяснил, почему выступает против подобных манипуляций с зубами.

На первый, второй, третий раз это выглядит красиво, на четвёртый — уже менее, а на пятый появляются меловидные пятна, жёлтые пятна — и привет. Дальше коронки, — сказал Шаргородский.

По его словам, подобная процедура портит зубы из-за большой концентрации перекиси. Шаргородский подчеркнул, что для проверки состояния зубов оптимально записываться на приём к стоматологу два раза в год.

Ранее стоматолог Инна Ростовенко рассказала, что продукты с искусственными красителями, например соусы или сладости, влияют на белизну зубов. Она отметила, что плохо очищаются с поверхности зубов мучные продукты, так как они содержат сахар, который является питательной средой для бактерий. По словам стоматолога, на цвет зубов также влияют сладкие напитки, при этом чай всех видов, кофе и красное вино содержат танин, усиливают кислотность и способствуют появлению налёта.