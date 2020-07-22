Столичные власти опровергли сообщения об июньской вспышке коронавируса

https://static.news.ru/photo/7a98979a-cc16-11ea-9a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Московские власти опровергли информацию СМИ о всплеске заболеваемости COVID-19, который якобы прошёл в июне.

Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По его данным, информация, содержащаяся в статье издания «Медуза», о том, что, судя по данным о смертности от коронавируса, 6 июня в Москве зафиксирован рост заболеваемости, «абсолютно не соответствует действительности», передаёт РБК.

Согласно данным оперштаба, с 6 по 24 июня суточные показатели смертности от заболевания неуклонно снижались. Небольшой рост был отмечен только 9, 14, 15 и 23 июня. Кроме того, число заболевших в этот период также снизилось в два раза. Сократилась в эти дни и заболеваемость COVID-19.

Таким образом, информация о росте числа умерших неверна, а значит, искажена информация и о том, что в Москву идёт новая вспышка вируса, — заявили в депздраве.

«Медуза» ранее опубликовала статью, в которой сообщила о вспышке коронавируса в российской столице в июне. Заявление основывалось на суждении о темпах распространения заболевания не по приросту новых случаев, а по смертности, так как эти данные «более надёжны».

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность новой вспышки COVID-19 в столице и повторного введения карантинных мер.