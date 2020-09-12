Столичные коммунальщики открестились от появления «горячей» реки в Москве

https://static.news.ru/photo/aee2689c-f514-11ea-b2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosenergo.gazprom.ru

Столичные тепловые электростанции (ТЭЦ) не сливали горячую воду в реку Чертановку. С таким утверждением выступили в пресс-службе компании «Мосэнерго».

По официальным данным, никакой информации об авариях не поступало.

Все ТЭЦ "Мосэнерго" работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоёмы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось, — цитирует ТАСС сообщение компании.

В экстренных службах столицы заявили, что проводят проверку причин инцидента.

По данным источника телеканала «360», аварийный сброс мог быть произведён с расположенной в районе Бирюлёво ТЭЦ-26.

Как пояснил бывший пресс-секретарь предприятия «Мосводосток» Игорь Епифанов, такое действительно теоретически возможно в случаях, когда необходимо обезопасить стратегический объект от возможной крупной аварии.

Сбрасывают воду, в том числе горячую воду, в основном те, кто работает на охлаждении котлов, — пояснил специалист.

В пресс-службе компании «МОЭК» сообщили, что аварийных ситуаций с прорывами на тепловых сетях или с перебоями в снабжении потребителей не зафиксировано. Тем не менее аварийные бригады объезжают территорию «с целью контроля обстановки».

Ранее, как писал NEWS.ru, в реке Чертановке в столичном районе Бирюлёво было зафиксировано нагревание воды до 50 градусов.