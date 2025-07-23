Стирка стала проще: эти хитрые лайфхаки с прищепками — настоящее спасение

Обычные прищепки для белья могут стать настоящими помощниками в процессе стирки. Этот простой аксессуар решает сразу несколько проблем, с которыми сталкивается каждая хозяйка. Несколько нестандартных способов использования помогут оптимизировать процесс и сохранить вещи в идеальном состоянии.

Прищепки отлично подходят для фиксации парных носков перед стиркой — просто скрепите их вместе, и вам больше не придется искать вторую половину после сушки. Мелкие вещи можно закрепить прищепкой на крупных предметах одежды, чтобы они не потерялись в барабане. Если нужно постирать деликатные вещи с застежками, прищепка поможет зафиксировать молнии и крючки, предотвращая повреждение ткани. Для лучшего эффекта при сушке свитеров и футболок прищепками можно закрепить их за нижний край, чтобы вещи не растягивались на веревке.

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