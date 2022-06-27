Стилист дала советы, какую одежду взять с собой в отпуск Стилист Гракова: в отпуск надо брать вещи, которые подходят друг к другу по цвету и фигуре

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Чтобы подобрать одежду для отпуска, надо определиться, чем человек собирается заниматься во время запланированного отдыха, заявила стилист Яна Гракова. Она также порекомендовала отдавать предпочтение гардеробу капсульного типа, где все вещи подходят друг к другу по цвету и фигуре, пишет «ФедералПресс».

В первую очередь стоит подумать о том, что вы будете делать на отдыхе: возможно вы — светская львица, а возможно, предпочитаете пляжный отдых, — отметила Гракова.

При этом стилист порекомендовала взять одежду из «дышащих» тканей: хлопка, льна или шелка. Она также посоветовала выбирать вещи пастельных тонов. Если девушка планирует «выходить в свет», то стоит также упаковать с собой несколько платьев, например, сарафан или коктейльное. Помимо этого, на отдыхе понадобятся юбки разной длины, кроп-топы, шорты, футболки, а также пара брюк, добавила Гракова.

Ранее стилист Ольга Ким заявила: чтобы зрительно увеличить грудь, россиянкам следует выбирать купальники с рюшами или декоративными элементами вроде полосок или принта. Она также отметила, что добавить объема помогут чашечки с поролоном.