Стебунов о деле Ефремова: «Этот цирк начинает всем надоедать»

https://static.news.ru/photo/5a57a9e0-43c1-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Иван Стебунов заявил, что хочет выступить в суде по делу Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве.

Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать, — отметил артист в разговоре с KP.RU.

Кроме того, он отреагировал на слова свидетеля, который видел, что именно он находился за рулём машины Ефремова в момент аварии.

Если им кажется, что я сидел в машине с Ефремовым, пускай меня приглашают в суд. Я приду — нет проблем, — подытожил актёр.

По словам Стебунова, он прибыл на место ДТП спустя некоторое время после того, как узнал о произошедшем. Через несколько минут туда же приехал актёр Сергей Гармаш.

8 июня джип артиста врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Данное решение инстанции связано с тем, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Теперь ему будет нужно время, чтобы найти новых защитников.

На заседании 21 августа Ефремов просил осмотреть его в институте Сербского, а его адвокаты ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актёра. Адвокат считает, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств, писал NEWS.ru.