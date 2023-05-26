«Усложнит жизнь»: офтальмолог назвала дефицит линз серьезной проблемой Офтальмолог Шилова назвала дефицит линз проблемой для потребителей и для медиков

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Ситуация с дефицитом контактных линз производства американской компании Johnson & Johnson усложнит жизнь не только потребителей, но и медиков, рассказала в беседе с «360» врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. По ее словам, проблема может сказаться на работе клиник, которые используют интраокулярные линзы для операций.

Ранее американская компания уведомила о приостановке поставок в Россию своей продукции.

Такие линзы применяют как импланты внутрь глаза для хирургии. Johnson & Johnson действительно перестала отгружать этот важный продукт. Число людей, желающих сделать операцию, — огромное, а линз — ограниченное количество. На параллельный импорт в ближайшее время мы пока не можем рассчитывать, — объяснила врач.

Кроме того, Министерство торговли США расширило список санкционных товаров для России. Теперь производители контактных линз должны получать экспортные лицензии. И хотя прямых ограничений на поставки нет, стоимость линз уже начала расти.

Как подчеркнула Шилова, отечественного аналога линз-имплантов нет, в России выпускают собственные мягкие и жесткие линзы, однако выбор и объемы партий невелики и быстро нарастить массовое производство не получится при всем желании.

Офтальмолог предположила, что подорожание и дефицит контактных линз могут послужить поводом для граждан отказаться от их использования.

Как хирург, я всегда была против контактных линз. Как-никак это считается инородным телом в глазу. Сделанная вовремя лазерная коррекция зрения помогает решить проблему, избавляя человека от дискомфорта, — заявила она.

Однако такие операции показаны далеко не всем, напомнила профессор. Кроме того, многие пациенты носят контактные линзы по медицинским показаниям, так как очками не всегда можно скорректировать и добиться нужной остроты зрения.

Выходом из ситуации специалист назвала налаживание параллельного импорта продукции через страны ближнего зарубежья, а также выход на российский рынок японских линз.

В любом случае выходить из положения как-то придется. Но это значительно усложнит жизнь потребителя, — резюмировала Шилова.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков назвал плюсы от остановки импорта контактных линз в Россию. По его словам, это послужит стимулом для наращивания собственного производства.