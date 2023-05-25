Офтальмолог нашел плюс от остановки импорта контактных линз в Россию Офтальмолог Куренков призвал нарастить выпуск линз из-за возможной приостановки импорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не возникнет проблем от приостановки импорта контактных линз в страну, поскольку имеется собственное производство оптики, заявил NEWS.ru офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, это один из сигналов для российских производителей нарастить выпуск продукции. Врач выразил надежду, что российские компании обеспечат достойную замену западным линзам.

Я считаю, что наша страна сама должна обеспечивать себя подобными вещами. Всегда альтернативой для линз были очки, у нас есть своя продукция, завод в Санкт-Петербурге всегда славился хорошей оптической продукцией с высокими технологиями. Я думаю, наша индустрия справится с нехваткой для тех пациентов, которые собираются носить очки или контактные линзы. Просто это один из сигналов для наших производителей, чтобы увеличить выпуск контактных линз, — сказал Куренков.

Офтальмолог отметил, что засилье импортной продукции мешало развитию отечественной, а сейчас наступает благоприятный момент для выхода на рынок и предоставления замены.

Ранее крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) предупредил российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну. Речь идет о продукции брендов Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

До этого «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка сообщил, что поставщики товаров Johnson & Johnson начали рассылку оптикам уведомления о приостановке импорта товаров. Их стоимость на этом фоне, как пишут Telegram-каналы, подскочила в полтора раза.