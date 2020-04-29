Стало известно время начала трансляций онлайн-акции «Бессмертный полк»

https://static.news.ru/photo/78615b6e-8ac2-11ea-94fa-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Онлайн-трансляции акции «Бессмертный полк» в регионах России 9 мая начнутся в 11:00 по местному времени. Об этом в процессе онлайн-конференции сообщила руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Она уточнила, что акция пройдёт под названием «Бессмертный полк — онлайн».
Мы предполагаем, что трансляции начнутся в 11 часов по местному времени. Все люди, которые присоединятся, смогут увидеть портреты своих героев на медиаэкранах, в онлайн-форматах и на федеральных каналах, — цитирует Амельченкову ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, 27 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией пройдёт в режиме видеотрансляции. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Волонтёры Победы».