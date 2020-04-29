Стало известно время начала трансляций онлайн-акции «Бессмертный полк»

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Генеральная прокуратура РФ признала новость о том, что коронавирус якобы был изобретён в научном центре «Вектор» и занесён в Китай, фейком и потребовала ограничить доступ к данной публикации.

Прокуратурой Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте» найдена статья под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор». В публикации идёт речь о том, что вирус COVID-19 был изобретён в лаборатории «Вектор»,...