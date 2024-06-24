Стало известно, уезжают ли туристы из Дагестана и Севастополя после ЧП Глава АТР: туристы не покинули Дагестан, Севастополь и Абхазию после ЧП

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Туристы, отдыхающие в Дагестане и Севастополе, пока не приняли решение покинуть курорты на фоне ракетной атаки ВСУ и нападения террористов, заявил генеральный директор Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, которые передает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ожидается, что путешественники, которые планируют поехать в эти регионы, примут решение 26 или 27 июня.

Туристы не так быстро реагируют. Из тех, кто на местах, не уехал пока никто из трех регионов (Дагестан, Севастополь, Абхазия), — пояснил Ромашкин.

Глава АТР уточнил, что сейчас туристы, которые еще не отправились в отпуск, анализируют ситуацию и обсуждают планы на будущее. Согласно оценкам организации, обстановка будет понятна 26-27 июня — в эти дни может увеличиться количество аннуляций путевок.

Ранее в Крыму объявили 24 июня днем траура в связи с атакой украинских военных на Севастополь с использованием дальнобойных ракет. Отменены все культурно-массовые мероприятия, запланированные на 25 июня.

Накануне, 23 июня, в Махачкале и Дербенте произошли нападения на религиозные здания и полицейских. В СК сообщили, что, по предварительным данным, при атаке боевиков были убиты 15 полицейских, а также четверо гражданских, включая православного священника.