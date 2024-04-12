Стало известно, сможет ли Украина сжечь российские танки британским лазером Военэксперт Матвийчук: Украина никогда не получит от Британии боевой лазер

Фото: gov.uk

DragonFire

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Украина не получит от Великобритании лазерные системы, способные сбивать БПЛА, самолеты и «сжигать» танки. По его словам, данные разработки являются «сырыми» и не прошли испытания.

Полагаю, что британцы блефуют, призывая передать Украине некое лазерное оружие. Оно еще в Британии не встало на вооружение, не прошло испытания, это сырой вариант. Да, у них есть лазерные дальномеры и лазерные курсоры, позволяющие наводить высокоточное оружие. Но с точки зрения поражения бронетехники, самолетов и прочей фантастики такого у Лондона нет, это самопиар, — считает Матвийчук.

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс ранее заявил, что Британия рассчитывает передать Украине систему лазерного оружия DragonFire, несмотря на планы Лондона оснастить ею флот только к 2027-му. Руководитель ведомства объяснил, что Киев может получить прототипы раньше указанного срока.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. Уточнялось, что данная операция была спланирована кураторами из Великобритании.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что хотел убедить бывшего президента США Дональда Трампа в необходимости оказывать помощь Украине. Глава ведомства отметил, что неважно, кто станет хозяином Белого дома после выборов. По его мнению, самое главное — не допустить усиления позиций России.