Британия захотела передать Украине лазерное оружие Министр обороны Британии допустил передачу Украине лазерного оружия DragonFire

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Несмотря на то что Великобритания рассчитывает принять систему лазерного оружия DragonFire на вооружение флота только в 2027 году, страна допускает передачу прототипов этого оружия Украине раньше указанного срока, заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, его слова приводит газета The Daily Telegraph. Глава ведомства считает, что такое вооружение может пригодиться на фоне развернувшегося конфликта.

В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить, — заявил Шэппс.

Ранее ЦОС ФСБ сообщило, что Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. Уточнялось, что данная операция была спланирована кураторами из Великобритании.

Также ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что хотел убедить бывшего президента США Дональда Трампа в необходимости оказывать помощь Украине. Глава ведомства отметил, что неважно, кто станет хозяином Белого дома после выборов. По его мнению, самое главное — не допустить усиления позиций России.