Стало известно, смогут ли россияне «смотреть YouTube» без Google Cache IT-эксперт Муртазин: отключение Google Global Cache не помешает россиянам «смотреть YouTube»

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Отключение американской компанией Google своих серверов в России, ускоряющих загрузку контента видеохостинга YouTube, никак не повлияет на воспроизведение роликов, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт подчеркнул, что качество соединения в российской Сети после решение Google также не пострадает. Таким образом он прокомментировал «погашение» в одностороннем порядке зарубежным IT-гигантом мощностей Google Global Cache.

Юзеры в России ничего заметя и не увидят, скорость останется плюс-минус такой же. Проблемы коснутся операторов, так как плечо до информации увеличится, придётся передавать её до серверов в Европе. В остальном, когда вы смотрите YouTube, если ролик не минутный, там есть кэш, он загрузится и вы будете смотреть. Проблем нет. [Отключение Google Global Cache] не играет роли, это связано с сервисами Google, это не весь Интернет. Стоимость тарифов от этого тоже не изменится. В России вообще с Интернетом проблем нет, а проблема скорости отсутствует как класс, — заявил Муртазин.

Накануне глава юридической организации «Ордерком» Дмитрий Галушко сообщил, что Google отключит в РФ серверы, ускоряющие загрузку сервисов и контента YouTube. Он добавил, что компания разослала провайдерам официальные письма, где говорилось об отказе от определённых соглашений. Отмечается, что подобное уведомление получили несколько операторов связи, в том числе провайдеры «Радиосвязь» и «МФТИ Телеком». В документе также сказано, что сотрудники Google свяжутся с провайдером, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Ранее стало известно, что после отключения в РФ сервисов безналичной оплаты Apple Pay и Google Pay значительная доля их пользователей перешла на расчёты наличными при оплате покупок.