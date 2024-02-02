Стало известно, сколько россиян искали работу за последний год Опрос «Авито»: за последний год более половины россиян занимались поиском работы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно результатам социологического исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа», за последний год более половины россиян искали работу, сообщает «Радио 1». Как рассказал в беседе с изданием директор сервиса по развитию Дмитрий Пучков, 18% участников опроса искали работу один раз, 12% — два или три раза, а 7% — более трех раз.

По словам специалиста, 71% опрошенных рассматривали вакансии на специализированных онлайн-сервисах. Чуть менее трети респондентов (30%) искали работу с помощью друзей, родных и знакомых. 22% пытались найти вакансии в соцсетях и мессенджерах, 14% обратились за помощью в центры занятости или на биржу труда.

Треть людей (33%), искавших работу за последний год, готовы к переезду в другой регион ради карьерных перспектив, — рассказал Пучков.

При этом большинство опрошенных (68%) рассказали, что первостепенным для них является размер зарплаты. Затем следуют соискатели, для которых наиболее важны гибкие условия труда (44%), официальное трудоустройство (32%) и хорошая репутация работодателя (28%). В опросе приняли участие свыше 10 тысяч россиян.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, что наиболее частыми причинами отказа в трудоустройстве являются односложные ответы, недостаточные знания о компании и негатив в отношении предыдущего работодателя. Специалист порекомендовал делать максимально подробное резюме, чтобы на собеседовании не было много дополнительных вопросов.