Стало известно, сколько часов нужно провести с человеком для крепкой дружбы Психолог Девятка: после 200 часов вместе люди могут называться друзьями

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По данным социологов, для того, чтобы между людьми установились приятельские отношения, им необходимо общаться 50 часов, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Девятка. Она подчеркнула, что для возникновения дружбы нужно провести вместе 200 часов, а для того, чтобы выработалось доверие, — около года.

Понимание дружбы у каждого человека разное. Нужны ориентиры. Социологи говорят, что необходимо 50 часов систематического общения, чтобы люди назвали друг друга приятелями. Порядка 200 часов, проведенных вместе, нужно для того, чтобы люди назвали друг друга друзьями. А для того, чтобы люди выработали доверие и устойчивые отношения между собой, требуется приблизительно год, — сказала Девятка.

Эксперт также рекомендовала «не прорастать» друг в друга, чтобы не потерять себя как личность и не начать обслуживать интересы другого человека. По ее словам, дружба должна быть бескорыстной, устойчивой, а люди должны проявлять поддержку и взаимную заинтересованность.

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