Стало известно, почему зимой россияне скупали путевки на море Турэксперт Ромашкин: высокий спрос на путевки связан со страхом перед ростом цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой россияне начали скупать путевки на море из-за страха, что позже цены могут вырасти, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что также высокий спрос объясняется нежеланием граждан остаться без отдыха летом.

У нас две версии: либо туристы опасаются роста цен и текущие цены им кажутся приемлемыми, либо боятся, что к лету мест не будет. В туризме нет такой ситуации, когда заявленная в январе цена держится весь год. У нас динамическое ценообразование, — пояснил эксперт.

По его словам, рост спроса был сезонным. В январе спрос на путевки был выше на 40-60% по сравнению с показателями 2023 года. Сейчас россияне уже покупают меньше путевок. В целом, как отметил Ромашкин, прирост по году будет обычным, в районе 5-10%. Он добавил, что цены могут упасть, но туристы в это не верят. Кроме того, в 2023 году летом многие столкнулись с дефицитом мест.

Ранее стало известно, что цены на отдых в Турции в 2024 году существенно снизятся. Отельеры начнут уменьшать стоимость своих услуг ради возвращения турпотока россиян в страну. Окончательный прайс на летний сезон станет известен в апреле, однако ожидается, что цены снизятся на 25–30%.