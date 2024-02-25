Стало известно, какая туристическая страна начнет снижать цены ради россиян Mash: отдых в Турции для россиян подешевеет на 30% в 2024 году

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Цены на отдых в Турции в 2024 году существенно снизятся, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, отельеры начнут уменьшать стоимость своих услуг ради возвращения турпотока россиян в страну. Окончательный прайс на летний сезон станет известен в апреле, однако ожидается, что цены снизятся на 25–30%.

По информации канала, два года назад средний чек на одного человека составлял $1094. В 2023 году стоимость упала до $879. В 2024 году ожидается снижение до $615.

В Египте, напротив, ожидается увеличение цен. Путевка на одного человека может превысить $850, а «все включено» в пятизвездочном отеле обойдется в $1600. По данным Mash, ожидается снижение цен на отдых в Таиланде. Со ссылкой на источники канал сообщил, что правительство страны собирается провести переговоры с РФ, чтобы вернуть в Россию Thai Airways и увеличить количество рейсов в Бангкок, Пхукет, Лампанг, Самуй и Краби.

Ранее стало известно, что правительство Шри-Ланки приняло решение прекратить продление долгосрочных туристических виз гражданам двух стран. Речь идет о россиянах и украинцах.