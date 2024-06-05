Экс-замглавы Росприроднадзора арестовали В Москве арестовали экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве бывший заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олег Долматов арестован по решению Преображенского суда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что обвиняемого заключили под стражу по делу об особо крупном мошенничестве.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля. Он обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), — сказано в сообщении.

Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима за хищение акций каршеринговой компании. Бизнесмену также выписали штраф в 800 тысяч рублей. Второй фигурант Ильнур Азмуханов получил четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Требование истца удовлетворено частично — на 393 млн рублей.

До этого стало известно, что гособвинение в ходе заседания в Головинском суде Москвы запросило семь лет колонии общего режима владельцу крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александру Гошину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на таковое (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита настаивает на невиновности бизнесмена.