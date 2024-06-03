Инвестора Новака отправят в колонию за хищение акций российского каршеринга Немецкий инвестор Новак получил пять лет колонии за хищение акций BelkaCar

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Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима за хищение акций каршеринговой компании, пишет РИА Новости. Бизнесмену также выписали штраф в 800 тысяч рублей.

Ральфу Новаку <…> по совокупности преступлений окончательно назначить пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 800 тысяч рублей, — огласил судья свое решение.

Второй фигурант — Ильнур Азмуханов — получил четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Требование истца удовлетворено частично — на 393 млн рублей.

Уголовное дело возбудили еще в сентябре 2021 года. Иск подал соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикт Соботки. Предприниматель заявил, что Новак и Азмуханов продали 52% акций BelkaCar по заниженной цене, не уведомив его. Суд начал рассматривать дело в конце 2023 года.

Ранее стало известно, что гособвинение в ходе заседания в Головинском суде Москвы запросило семь лет колонии общего режима владельцу крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александру Гошину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на таковое (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита настаивает на невиновности бизнесмена.