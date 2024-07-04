Стало известно о возможном возвращении посла России из США Посол России в США Антонов намекнул на скорое возвращение в Москву

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в поздравлении с 30-летием ПИР-Центра намекнул, что в скором времени вернется в Москву. Так, дипломат указал, что его командировка подходит к концу.

Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем нераспространения, контроля над вооружениями и глобальной стабильности, став одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом, — говорится в поздравлении Антонова.

Однако после текстового сообщения Антонов от руки написал, что «командировка заканчивается». Он выразил надежду, что продолжит отстаивать интересы Отчизны.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения о смене послов в других странах принимает президент. Так дипломат ответила на вопрос о возможном возвращении российского посла в Вашингтоне в Россию.

Анатолий Антонов был назначен на должность Чрезвычайного и полномочного посла РФ в США в 2017 году. Кроме того, по совместительству дипломат стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне. Посол неоднократно выступал с критикой властей и политики Соединенных Штатов Америки, проводимых в отношении России.