Стало известно о судьбе напавшего на мурманского губернатора Чибиса Суд на два месяца арестовал напавшего на мурманского губернатора Чибиса

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Александр Быданов

В СИЗО на два месяца отправлен Александр Быданов, который обвиняется в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Telegram-канал «112». Заседание прошло в выездном режиме, так как подозреваемый пока не может самостоятельно передвигаться из-за ранения при задержании.

По данным канала, мужчина изменил свои показания: изначально он заявлял, что действовал по приказу голосов в голове, но сейчас от этой версии отказался. Обвиняемый добавил, что сожалеет о содеянном и готов извиниться перед пострадавшим. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача кировской больницы, 42-летний мужчина, напавший на губернатора, пока остается под присмотром медиков. Задержанный был ранен в ногу при попытке бегства после нападения на политика.

Ранее в мурманском Минздраве заявили, что состояние Андрея Чибиса после часовой операции оценивается как тяжелое, а в динамике — стабильным. По словам медиков, пациенту очень повезло, что при нападении не была задета аорта.

До этого губернатор записал видео из больницы, где ему провели часовую операцию. Он заявил, что после восстановления вернется к работе, и поблагодарил врачей за профессиональные действия.