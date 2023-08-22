Стало известно о состоянии Стрелкова после ареста Член СПЧ Мельников: состояние находящегося в СИЗО Стрелкова улучшилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Состояние здоровья экс-министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) после ареста ухудшилось, однако сейчас он уже лучше себя чувствует, сообщил член СПЧ Алексей Мельников в своем Telegram-канале, навестивший его в СИЗО. Бывшему силовику предложили пройти обследование в больнице ФСИН, но он сказал, что пока не видит в такой процедуре необходимости.

При поступлении в СИЗО у него действительно наблюдалось ухудшение состояния здоровья. Вероятнее всего связано это со стрессом (мое предположение). С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше, — написал Мельников.

Он добавил, что по условиям содержания в СИЗО нарушений не было выявлено. В камере у Гиркина есть телевизор, холодильник, он может переписываться и получать передачи.

Силовик в разговоре с правозащитником подчеркнул, что его состояние ухудшилось не по вине сотрудников изолятора. По его словам, которые привел Мельников, он «и раньше не очень хорошо себя чувствовал»: у Гиркина немела рука еще до изолятора, как он объяснил, «из-за старых травм».

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

После этого жена силовика Мирослава Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она назвала арест Стрелкова необоснованным, а обвинения в его адрес — абсурдными. По ее словам, супруг является настоящим патриотом, героем событий в Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Путина, как гаранта Конституции, обеспечить ее супругу право на справедливое и законное обращение.