Стало известно, сколько заявлений в полицию написали на Ивлееву SHOT: на Ивлееву после «голой» вечеринки поступило шесть заявлений в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Шесть заявлений в полицию от россиян поступило на блогера Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, ее требуют наказать за «противоправные действия» — какого характера, не уточняется.

Отмечается, что пятеро из шести заявителей являются жителями Москвы. О том, как сотрудники полиции отреагировали на поступившие жалобы, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за вечеринку 21 декабря. В суде уточнили, что соответчиком по иску выступает ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

До этого Хамовнический суд Москвы вернул заявителям аналогичный коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда, поскольку она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Согласно содержанию заявления, блогер своими действиями по организации вечеринки в клубе «Мутабор», в которой приняли участие многие знаменитости, причинила заявителям существенные нравственные страдания.

При этом инициатор судебного разбирательства актер и режиссер Александр Иншаков заявлял, что не остановится и снова подаст иск против Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки. Он отметил, что намерен наказать девушку не только рублем, но и запретом выступать на различных мероприятиях. Иншаков выразил уверенность, что они вместе с инициативной группой смогут выиграть дело и направить выигранный в суде миллиард в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.