Стало известно о новом порядке согласования перепланировки квартиры

https://static.news.ru/photo/af596df6-e601-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы смогут согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в режиме онлайн, следует из сообщения, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах теперь можно только онлайн. В бумажном виде документы больше не принимают. С 21 августа приём заявлений на получение госуслуги осуществляется только на mos.ru, — говорится в сообщении, передаёт «Парламентская газета».

Подача заявления производится через раздел «Жильё, ЖКУ, двор» с помощью услуги «Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме». Примечательно, что список необходимых документов также подвергся изменениям. Теперь для заявления не потребуются протокол общего собрания, если он ранее уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию, и журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции.

В случае если для регистрации заявления всё же необходимы дополнительные документы, их можно загрузить и направить в Мосжилинспекцию с помощью личного кабинета. Желающим утвердить перепланировку квартиры следует иметь в электронном виде проектную документацию (проект перепланировки, техническое заключение), подписанную электронной подписью проектной организации.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба Объединённого кредитного бюро (ОКБ) сообщила о выдаче рекордного числа ипотек в июле 2020 года. Размер выплат составил 320 млрд рублей. Таким образом, он превысил показатели прошлого месяца на 21%, а июля прошлого года — на 53%.

Причинами для роста стали действия ЦБ по снижению ключевой ставки и программа льготной ипотеки.